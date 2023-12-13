معتمد جمال يجدد طلبه برحيل ثلاثي الزمالك.. وعرض سعودي لـ شيكابالا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك قرر عدم الدفع بالثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري في المباريات حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، رغم عودتهم للتديبات الجماعية.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "معتمد جمال جدد طلبه لإدارة الزمالك برحيل الثلاثي عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة، وتعويضهم بعناصر آخرى، في ظل الأزمة الأخيرة، وعدم استعداداه لمواجهة الجماهير حال الدفع بأي لاعب منهم في المباريات، وكذلك عدم التشويش على اللاعبين بعد الانتصارات التي تحققت مؤخرا".

وأضاف: "الزمالك صرف مكافأت الفوز في مباريات الكونفدرالية على فرق أبو سليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي، من أجل تحفيز اللاعبين قبل لقاء المصري يوم الخميس في برج العرب".

وواصل: "الزمالك سيحصل على 10 مليون جنيه نظير المشاركة في دورة الإمارات المقرر لها الشهر المقبل، والتي يشارك فيها بجانب أهلي جدة والاتفاق السعوديين والوحدة الإماراتي.

وأكمل: "فوجئ الزمالك بوجود عرض من أحد أندية دوري يلو السعودي للتعاقد مع شيكابالا، لكن تم الاستقرار على تجديد عقد اللاعب لمدة موسم واحد مع أفضلية التمديد لموسم آخر، واللاعب رحب بالبقاء بدون شروط لرغبته في البقاء داخل النادي".