أبو العينين يشيد بدورالشرطة في الانتخابات: لم تقم بتوجيه أي ناخب

أشاد النائب محمد أبو العينين رئيس بعثة برلمان البحر المتوسط لمتابعة الأنتخابات الرئاسية، بدور الشرطة المصرية فى الأنتخابات الرئاسية، قائلا :"الشرطة قامت بدورها في حيادية تامة خارج نطاق الصندوق".

واكد أبو العينين خلال لقائه ببرنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الأعلامي أحمد موسي، أن الشرطة قامت بعملية تنظيمية تامة خارج اللجان الأنتخابية، حيث الطوابير المنظمة الأنسيابية السريعة رغم اللجان المكتظة بالرجال والسيدات.

القوات المسلحة لم تظهر خلال الأنتخابات الرئاسية المصرية

وأردف أبو العينين :" الشرطة المصرية لم تقم بتوجيه أى ناخب، والقوات المسلحة لم تظهر خلال الأنتخابات الرئاسية المصرية".