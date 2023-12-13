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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير: الأحزاب المشاركة بمرشح بالانتخابات الرئاسية 2024 نظموًا مؤتمرات وظهروا في لقاءات تليفزيونية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أكد دكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الأحزاب المشاركة في الانتخابات الرئاسية نظمت مؤتمرات وشاركوا في لقاءات تلفزيونية، مشددًا على  أن هذا لا يعوض أن تكون هذه الأحزاب على الأرض وأن يكون لها برنامج واضح.

وأشار  "السيد"، فى حوار مع برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن فترة الحملة الانتخابية لهذه الأحزاب للتعبير عن برنامجها الانتخابي كانت محدودة، موضحًا أن بعض هذه الأحزاب بدأت بالفعل ولكن هناك أحد الأحزاب لم تكن مستقرة على مرشحه في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأضاف أن المؤتمر الانتخابي شيء مهم وهناك أدوات أخرى والتواجد على الأرض شيء مهم بجانب دور مواقع التواصل الاجتماعي ولكن لا تكفي لإقامة أحزاب سياسية، مؤكدًا أن الحركة المدنية كانت خارج المشهد في الانتخابات الرئاسية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن ملف القضية الفلسطينية يفرض نفسه بقوة على أجندة الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.

الأحزاب المشاركة الانتخابات الرئاسية الحملة الانتخابية انتخابات رئاسة المؤتمر الانتخابي القضية الفلسطينية

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