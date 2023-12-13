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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق لبنزيما بعد فوز الاتحاد على أوكلاند سيتي بكأس العالم للأندية

بنزيما
بنزيما

أعرب نجم اتحاد جدة، الفرنسي كريم بنزيما، عن سعادته بتحقيق الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي 3-0، في أولى مباريات كأس العالم للأندية 2023.

وقال بنزيما في تصريحات للناقل الرسمي "SSC" للبطولة: "كانت مباراة جيدة جدا وجميلة جدا، وقدمنا أداء ممتازا، وهذا بفضل جمهورنا، وعلينا أن نستمر على هذا المنوال".
وعن هدفه الخامس في بطولات كأس العالم للأندية، أوضح النجم الفرنسي: "هذا إحساس جيد، وكان يمكننا أن نسجل أكثر، لكن المهم اليوم هو أنني راض بفوزنا".

وعادل بنزيما، رقم ليونيل ميسي، ولويس سواريز، ثنائي برشلونة السابق في كأس العالم للأندية، بعدما سجل هدفا في شباك أوكلاند بالدقيقة 40 من مباراة الافتتاح.

وسجل بنزيما هدفه الشخصي الخامس في البطولة، بعد أن أحرز 4 أهداف من قبل بقميص فريقه السابق ريال مدريد.
وتأهل الاتحاد إلى الدور الثاني، حيث سيلاقي الأهلي المصري يوم الجمعة المقبل.

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