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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

واحد عايز يروح أوروبا والتاني الدوحة|فرج عامر يفجّر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي القادمة

صدى البلد

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن مفأجاة صادمة بشأن صفقات الأهلي القادمة .

وكتب فرج عامر عبر حسابه بموقع فيسبوك : لن تتم إعارة أي لاعب من الأهلي لسموحة خلال انتقالات يناير , ولا صلاح محسن ولا احمد عبد القادر ، هما ولا نا ولاعبين عباقرة ولكن احدهما عايز يروح اوروبا ، والثاني عايز يلعب في الدوحة.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، استعدادًا لخوض المباراة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية.

وقبل بداية المران، عقد مارسيل كولر المدير الفني، اجتماعًا مع اللاعبين، طالبهم فيه بالتركيز التام وبذل قصارى جهدهم، من أجل تقديم مستوى قوي خلال منافسات كأس العالم للأندية.

وشهد المران الأول لفريق الأهلي التركيز على الجانب البدني، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت إشراف مخطط الأحمال أندرياس إندويا.

كما حرص مارسيل كولر على التركيز خلال المران الأول على تطبيق بعض النواحي الخططية والتكتيكية، بالإضافة إلى إعطاء تعليمات خاصة لبعض اللاعبين.

وبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة الفريق الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الجمعة القادم الموافق 15 ديسمبر الجاري.

- الأهلي تصريحات فرج عامر صفقات الأهلي الأهلي في الدوحة

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