عبد الله المغازي: الشركة المتحدة للإعلام نجحت بتحقيق المساواة بين المرشحين الأربعة|فيديو

قال الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري، إن الشركة المتحدة للاعلام نجحت بشكل كبير في تحقيق المساواة بين المرشحين الأربعة، مؤكداً أن الدولة المصرية أستطاعت الوصول إلى حيادية مؤسسات الدولة.

الانتخابات الرئاسية 2024



وأضاف عبدالله المغازي خلال لقائه عبر فضائية "الحياة"، قائلاً:" الداخلية لأول مرة تلقي من على ظهرها، التدخل السياسي في الانتخابات الرئاسية ، وهذا تسبب في تواجد راقي و عالي المستوى للداخلية"



وأشار عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري إلى، ان الجمهورية الجديدة تبني فكرة حيادية مؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن عملية فرز الأصوات مستمرة حتى يوم13 ديسمبر الجاري، و إعلان النتيجة للمرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية هو 18 ديسمبر الجاري.

