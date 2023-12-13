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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاوزينه يكسب زي زمان.. فرج عامر يُوجّه رسالة للنادي الأهلي

صدى البلد

وجة فرج عامر رئيس نادي سموحة رسالة  للنادي الاهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر: الأهلي عايز يكسب وكل المصريين عايزينه يكسب زي زمان ، يرجع يلعب زي زمان ( السنة الماضية ) وكولر  يرجع مارسيل  بتاع زمان، واحنا كلنا نفرح ، في نفس الوقت الأهلي واتحاد جدة اخوات.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، استعدادًا لخوض المباراة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية.

وقبل بداية المران، عقد مارسيل كولر المدير الفني، اجتماعًا مع اللاعبين، طالبهم فيه بالتركيز التام وبذل قصارى جهدهم، من أجل تقديم مستوى قوياً خلال منافسات كأس العالم للأندية.

وشهد المران الأول لفريق الأهلي التركيز على الجانب البدني، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت إشراف مخطط الأحمال أندرياس إندويا.

كما حرص مارسيل كولر على التركيز خلال المران الأول على تطبيق بعض النواحي الخططية والتكتيكية، بالإضافة إلى إعطاء تعليمات خاصة لبعض اللاعبين.

وبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة الفريق الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الجمعة القادم الموافق 15 ديسمبر الجاري.

- الأهلي رجل الأعمال فرج عامر الأهلي و اتحاد جدة أخبار لاعبي الاهلي

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