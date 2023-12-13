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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف زاهر يوجه رسالة دعم للفرق المصرية

صدى البلد

وجة الإعلامي سيف زاهر رسالة دعم للفرق المصرية عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و كتب سيف زاهر : هنفضل ندعم الأهلي 🦅 و الزمالك 🏹 و أي فريق بيمثل مصر 🇪🇬 .. احنا هنا في مدرسة الدعم و الهندسة.

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، استعدادًا لخوض المباراة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية.

وقبل بداية المران، عقد مارسيل كولر المدير الفني، اجتماعًا مع اللاعبين، طالبهم فيه بالتركيز التام وبذل قصارى جهدهم، من أجل تقديم مستوى قوي خلال منافسات كأس العالم للأندية.

وشهد المران الأول لفريق الأهلي التركيز على الجانب البدني، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية قوية تحت إشراف مخطط الأحمال أندرياس إندويا.

كما حرص مارسيل كولر على التركيز خلال المران الأول على تطبيق بعض النواحي الخططية والتكتيكية، بالإضافة إلى إعطاء تعليمات خاصة لبعض اللاعبين.

وبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة الفريق الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم الجمعة القادم الموافق 15 ديسمبر الجاري.

الإعلامي سيف زاهر الزمالك صفقات الأهلي الدعم للفرق المصرية

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