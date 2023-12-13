رد سيف زاهر على تصريحات مترجم كولر: الأهلي من يصنع النجوم

علق الإعلامي سيف زاهر علي بيان خالد الجوادي، مترجم كولر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال سيف زاهر : "البيان لا ده مكانه ولا توقيته.. واحنا في مدرسة الدعم والهندسة" والأهلي هو من يصنع النجوم.

وكان قد جاء بيان الجوادي كالاتي : “مارسل كولر حارب من أجل الأهلي وجماهيره وضحى بالكثير (وأنا أشهد وأعلم بالتفاصيل) من أجل حب الأهلي وجماهيره، ولكنه تم تسليمه للإعلام والجماهير الغاضبة بدون دروع و لا حتى فرصة لأن يشرح ويفسر”.

وأضاف: “مارسل كولر الذي يعمل أكثر من 18 ساعة يوميا من أجل الفريق وحبا في النجاح في تفانٍ لعمله لم أره في حياتي، يهاجمونه على أشياء 90% منها ليست ذنبه ولكن لا أحد يريد أن يرى الحقيقة أو أن يحلل ويقيم بموضوعية”.

وتابع: “كم مباريات وسفر مميت في بداية الموسم الذي في الطبيعي يبدأ كما العالم أجمع بشكل متدرج، قبل التوقف الدولي الأخير 13 مباراة في 58 يوما (8 قاري + 7 محلي) مع كم سفر لدرجة نلعب ضد صن داونز مرتين في 4 أيام مع 10 ساعات طيران ذهابا ومثلها عودة في مقابل الموسم الماضي 13 مباراة في 78 يوما!!!!!!! (9 محلي + 2 قاري فقط)!!!!! ألا يرى أحد ذلك؟؟؟؟”.

واستطرد: “لا يرون أن الفريق يخلق فرصا أضعافا هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي، لولا غياب التوفيق لاكتسحنا كل المباريات السابقة بالثلاثيات”.

وتساءل: “ماذا لو أحرزت كل أو حتى نصف هذه الفرص؟ حينها سيكون أفضل مدرب في الكون؟ أين موضوعية التقييم؟”.

وأوضح: “الموسم الماضي في نفس الوقت تقريبا اهتزت النتائج قليلا لكن بدعم جمهور الأهلي العظيم عدنا عودة أسطورية واكتسحنا كل البطولات، لماذا لا نجد الدعم هذا الموسم؟؟؟”.