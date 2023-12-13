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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا .. السيسي بالمركز الأول في أرقام مرشحي الرئاسة بـ 30 لجنة عامة بالمحافظات.. استشهاد 20 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة بخان يونس

صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من يوم الأربعاء ويتضمن أهم الأحداث.

السيسي بالمركز الأول.. ننشر أرقام مرشحي الرئاسة في 30 لجنة عامة بالمحافظات

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استشهاد 20 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة بخان يونس

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