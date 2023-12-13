حدث ليلا .. السيسي بالمركز الأول في أرقام مرشحي الرئاسة بـ 30 لجنة عامة بالمحافظات.. استشهاد 20 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة بخان يونس

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السيسي بالمركز الأول.. ننشر أرقام مرشحي الرئاسة في 30 لجنة عامة بالمحافظات

السيسي يكتسح.. ننشر الأرقام التي حصل عليها المرشحون في 12 لجنة عامة

إصابة أهم لاعب وتحقيق للشحات و«حرب كولر»|ماذا يحدث في الأهلي قبل 48 ساعة حاسمة بالسعودية

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

اعتقال رئيس نادي أنقرة جوجو التركي بعد تعديه على الحكم

اتعرضت لأذى.. طليقة مسلم تكشف أسباب انفصالهما

بينهم قائد كتيبة.. الاحتلال يعلن مصرع 8 عسكريين إضافيين خلال معارك في غزة

استشهاد 20 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة بخان يونس

تطورات القصف الروسي على كييف.. ارتفاع الإصابات لـ 25 وتضرر مستشفى للأطفال