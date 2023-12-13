أسعار الذهب تتراجع بقوة.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

اتجهت أسعار الذهب إلى التراجع منذ صدور تقارير امريكية توضح أن الاقتصاد الأمريكي قادر على التعافي.

حيث كشف تقرير الوظائف الأمريكي ارتفاع الوظائف الجديد بنحو 199 ألف وظيفة، مع القراءة السابقة 150 ألف وظيفة، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 3.7% من أعلى مستوياته في عامين عند 3.9%.

تراجع سعر الذهب عالميا بقوة خلال الأيام القليلة الماضية،

وهبط سعر الذهب عالميا الأيا الماضي من 2021 دولارا للأوقية الأربعاء الماضي إلى 1980 دولارا اليوم.

وتدل قوة بيانات الوظائف على استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي ودعم معدلات التضخم، وبالتالي البنك الفيدرالي سيأجل قرار خفض الفائدة بعد أن كانت الأسواق تتوقع أن يبدأ خفض الفائدة في شهر مارس 2024.

أسعار الذهب عالميا

سجلت أسعار الذهب عالميا اليوم، الأربعاء 13-12-2023، قيمة 1980 دولارا للأوقية.

وفي مصر، شهدت أسعار الذهب هدوءا نسبيا بالرغم من التراجع القوي الذي حدث في سعر الذهب عالميا، ليواصل بذلك هدوءه بعيدا عن التقلبات القوية التي تحدث في السعر العالمي

سعر الذهب في مصر

وفي السوق المحلية، سجل سعر الجنيه الذهب 22.320جنيه .

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,374 شراء 2,391

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى بيع 2,770 شراء 2,790

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 3,166 شراء 3,189 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,902 شراء 2,923 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,770 شراء 2,790 أسعار الذهب عيار 18 بيع 2,374 شراء 2,391 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,847 شراء 1,860 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,583 شراء 1,594 الاونصة بيع 98,454 شراء 99,165 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 22,160 شراء 22,320 الكيلو بيع 3,165,714 شراء 3,188,571

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