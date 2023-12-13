أسعار الذهب تتراجع بقوة.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

اتجهت أسعار الذهب إلى التراجع منذ صدور تقارير امريكية توضح أن الاقتصاد الأمريكي قادر على التعافي.
حيث كشف تقرير الوظائف الأمريكي ارتفاع الوظائف الجديد بنحو 199 ألف وظيفة، مع القراءة السابقة 150 ألف وظيفة، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 3.7% من أعلى مستوياته في عامين عند 3.9%.
تراجع سعر الذهب عالميا بقوة خلال الأيام القليلة الماضية،
وهبط سعر الذهب عالميا الأيا الماضي من 2021 دولارا للأوقية الأربعاء الماضي إلى 1980 دولارا اليوم.
وتدل قوة بيانات الوظائف على استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي ودعم معدلات التضخم، وبالتالي البنك الفيدرالي سيأجل قرار خفض الفائدة بعد أن كانت الأسواق تتوقع أن يبدأ خفض الفائدة في شهر مارس 2024.
أسعار الذهب عالميا
سجلت أسعار الذهب عالميا اليوم، الأربعاء 13-12-2023، قيمة 1980 دولارا للأوقية.
وفي مصر، شهدت أسعار الذهب هدوءا نسبيا بالرغم من التراجع القوي الذي حدث في سعر الذهب عالميا، ليواصل بذلك هدوءه بعيدا عن التقلبات القوية التي تحدث في السعر العالمي
سعر الذهب في مصر
وفي السوق المحلية، سجل سعر الجنيه الذهب 22.320جنيه .
سعر الذهب عيار 18
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,374 شراء 2,391
سعر الذهب عيار 21
وصل سعر الذهب عيار 21 إلى بيع 2,770 شراء 2,790
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 3,166 شراء 3,189
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,902 شراء 2,923
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,770 شراء 2,790
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 2,374 شراء 2,391
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,847 شراء 1,860
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,583 شراء 1,594
|الاونصة
|بيع 98,454 شراء 99,165
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 22,160 شراء 22,320
|الكيلو
|بيع 3,165,714 شراء 3,188,571
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