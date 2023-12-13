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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب تتراجع بقوة.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صدى البلد

اتجهت أسعار الذهب إلى التراجع منذ صدور تقارير امريكية توضح أن الاقتصاد الأمريكي قادر على التعافي.

حيث كشف تقرير الوظائف الأمريكي ارتفاع الوظائف الجديد بنحو 199 ألف وظيفة، مع القراءة السابقة 150 ألف وظيفة، بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 3.7% من أعلى مستوياته في عامين عند 3.9%.

تراجع سعر الذهب عالميا بقوة خلال الأيام القليلة الماضية، 

 وهبط سعر الذهب عالميا الأيا الماضي  من 2021 دولارا للأوقية الأربعاء الماضي إلى 1980 دولارا اليوم.

 

وتدل قوة بيانات الوظائف على استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي ودعم معدلات التضخم، وبالتالي البنك الفيدرالي سيأجل قرار خفض الفائدة بعد أن كانت الأسواق تتوقع أن يبدأ خفض الفائدة في شهر مارس 2024.

 أسعار الذهب عالميا 

سجلت أسعار الذهب عالميا اليوم، الأربعاء 13-12-2023، قيمة 1980 دولارا للأوقية. 

وفي مصر، شهدت أسعار الذهب هدوءا نسبيا بالرغم من التراجع القوي الذي حدث في سعر الذهب عالميا، ليواصل بذلك هدوءه بعيدا عن التقلبات القوية التي تحدث في السعر العالمي

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رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 13-12-2023

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1980| تقارير أمريكية تتسبب في انهيار أسعار الذهب

سعر الذهب في مصر 

وفي السوق المحلية، سجل  سعر الجنيه الذهب 22.320جنيه .

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام  الذهب عيار 18 إلى بيع 2,374 شراء 2,391

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى بيع 2,770 شراء 2,790

أسعار الذهب اليوم

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 3,166 شراء 3,189
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,902 شراء 2,923
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,770 شراء 2,790
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,374 شراء 2,391
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,847 شراء 1,860
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,583 شراء 1,594
الاونصةبيع 98,454 شراء 99,165
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 22,160 شراء 22,320
الكيلوبيع 3,165,714 شراء 3,188,571

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