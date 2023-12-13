فساد الثوم يمكن أن يكون واضحًا من خلال بعض العلامات التي تشير إلى تدهور حالته، إليك بعض العلامات التي يمكن أن تدل على فساد الثوم بحسب ما نشره موقع هيلثي :

علامات لا تلاحظها تدل على فساد الثوم

رائحة كريهة: عندما يفسد الثوم، يمكن أن يصبح لديه رائحة غير طبيعية أو كريهة، يجب أن يكون الثوم الطازج له رائحة قوية ومميزة، وإذا لاحظت رائحة غير طبيعية أو كريهة، فقد يكون الثوم قد فسد.

تغير اللون: يجب أن يكون الثوم الطازج ذو قشرة خارجية جافة وملساء ومتجانسة، إذا لاحظت تغيرًا في اللون مثل البقع السوداء أو اللون الأخضر أو العفن، فهذا يشير إلى فساد الثوم.

نمو البراعم: عندما يبدأ الثوم في الفساد، قد يلاحظ نمو البراعم الخضراء من وسط الثوم، تظهر البراعم كأعناق صغيرة ورقية تنمو من داخل الثوم، وهذا يشير إلى عملية التحلل وفساد الثوم.

القوام اللزج: عندما يفسد الثوم، قد يصبح لزجًا أو رطبًا بشكل غير طبيعي، إذا لمست الثوم وشعرت بأنه لزج أو رطب بشكل مفرط، فقد يكون فاسدًا.

إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات على الثوم، فمن الأفضل عدم استخدامه والتخلص منه، يجب تفضيل شراء الثوم الطازج وتخزينه في مكان بارد وجاف للحفاظ على جودته ومتانته لفترة أطول.