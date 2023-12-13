"الأهرام": مصر تستعد لتدشين مرحلة جديدة من العمل الوطني

أكدت صحيفة "الأهرام" أنه مع انتهاء استحقاق الانتخابات الرئاسية، وترقب إعلان النتائج التي أسفرت عنها، بشكل رسمي، من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تستعد مصر، قيادة وحكومة وشعبا، لتدشين مرحلة جديدة من العمل الوطني تختلف في أولوياتها وخططها ونهجها عن أي وقت مضى، في ظل التحديات الداخلية، والظروف الإقليمية والدولية المحيطة بنا.



وأفادت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء تحت عنوان (مرحلة جديدة من العمل الوطني)، بأن الإقبال الشعبي الهائل على التصويت في الانتخابات الرئاسية كان في حد ذاته رسالة ذات مغزى مفادها أن المصريين ما زالوا يدا واحدة مع وطنهم وقيادتهم ومؤسساتهم، دون أن يفرقهم خلاف، أو تضعفهم أزمات أو مشكلات.



ولفتت الصحيفة إلى أن نسبة المشاركة القياسية التي سجلتها هذه الانتخابات، حتى من قبل غلق باب آخر اللجان في عملية الاقتراع، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المصريين «يعتمد عليهم»، وأنهم «جاهزون» دائما للوقوف بجانب بلادهم مهما اختلفت الظروف، وزادت الأعباء.



وأشارت إلى أن من شاركوا في الانتخابات نزلوا وهم جميعا يشعرون بخطر محدق على بلادهم، من خلال التطورات الخطيرة التي تحدث في قطاع غزة، وسيناريوهات التهجير والتآمر ومحاولات فرض الأمر الواقع.. نزلوا وهم يعرفون الأكثر قدرة على مواجهة هذه التحديات التي تمس أمن مصر القومي بشكل مباشر، والأصلح والأجدر بالتصدي لها.



وتابعت "الأهرام": نزلوا أيضا وهم يعانون، شأنهم شأن باقي شعوب العالم، تداعيات ثلاث أزمات دولية هائلة أثرت على الوضع الاقتصادي، بداية من جائحة كورونا، ثم حرب روسيا وأوكرانيا، وأخيرا حرب غزة التي وصلت أصداؤها مؤخرا إلى أقصى جنوب البحر الأحمر.



واختتمت صحيفة "الأهرام" افتتاحيتها بأن: نزول المصريين بهذه الكثافة في الانتخابات، والنتائج التي ستسفر عنها هذه الانتخابات، لأكبر دافع وحافز و«مؤشر» على أن الفترة القادمة ستكون فترة عمل وكفاح واجتهاد، لمواصلة الدفاع عن أمن مصر واستقرارها وسيادتها وأراضيها أولا، ولمواجهة مشكلاتها الاقتصادية ثانيا، ولرسم مستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا ثالثا في «الجمهورية الجديدة».. فلنبدأ العمل إذن، ومن الآن.

