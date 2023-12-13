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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفرالشيخ يوجه بالتحرك السريع لرفع تجمعات مياه الأمطار

التحرك السريع لإزالة
التحرك السريع لإزالة آثار الأمطار

وجه محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين كافة الأجهزة المعنية بالتحرك السريع لإزالة آثار الأمطار وبخاصة أمام المدارس والطرق المؤدية إليها لتسيير حركة المرور.


وتتساقط أمطار غزيرة على معظم أنحاء محافظة كفرالشيخ منذ فجر اليوم مع غياب لأشعة الشمس وبرودة عالية وأثر ذلك على حركة الصيد في بحيرة البرلس.. وكانت أشد المناطق تأثرا شمال المحافظة في مدن برج البرلس وبلطيم وشريط الطريق الساحلي الدولي.. حيث تعرضت لعاصفة ممطرة صباح اليوم أغرقت الشوارع مع انخفاض في درجات الحرارة.


واضطر عابرو الطريق الساحلي الدولي بين بورسعيد والإسكندرية إلى توخي الحذر وتقليل سرعة سيارتهم خوفا من الانزلاق على الطريق وخاصة أعلى نفق البرلس نظرا لتجمع كميات من المياه أعلاه.
 

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