إحالة نائب رئيس الغد للتحقيق لانتحاله صفة السكرتير العام للحزب.. مستند

وجه المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، بتحويل إسماعيل محمد إسماعيل نائب رئيس حزب الغد للتنسيق والمتابعة للجنة التحقيق بالحزب، لمخالفته التعليمات الصادرة من رئيس الحزب وقيامة بانتحال صفة سكرتير عام الحزب عبر نشر لافتات تأييد انتخابية بتاريخ 12 ديسمبر 2023 رغم سابقة إخطاره من قبل رئيس الحزب شخصيا بمقر الحزب بزوال صفة السكرتير العام للحزب عنه.

وأكد مصطفى فى بيان صحفي، له أنه تم إلغاء هذا المسمى من الحزب أساسا بقرار من رئيس الحزب، وأخطره رئيس الحزب للمثول أمام لجنة التحقيق الجاري تشكيلها لهذا الغرض يوم الأحد 25 ديسمبر القادم بالمقر المركزي تمام الساعة الرابعة مساء.