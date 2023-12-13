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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إحالة نائب رئيس الغد للتحقيق لانتحاله صفة السكرتير العام للحزب.. مستند

اسماعيل محمد اسماعيل
اسماعيل محمد اسماعيل

وجه المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد،  بتحويل إسماعيل محمد إسماعيل نائب رئيس حزب الغد للتنسيق والمتابعة للجنة التحقيق بالحزب، لمخالفته التعليمات الصادرة من رئيس الحزب وقيامة بانتحال صفة سكرتير عام الحزب عبر نشر لافتات تأييد انتخابية بتاريخ 12 ديسمبر 2023 رغم سابقة إخطاره من قبل رئيس الحزب شخصيا بمقر الحزب بزوال صفة السكرتير العام للحزب عنه.

وأكد مصطفى فى بيان صحفي، له أنه تم إلغاء هذا المسمى من الحزب أساسا بقرار من رئيس الحزب، وأخطره رئيس الحزب للمثول أمام لجنة التحقيق الجاري تشكيلها لهذا الغرض يوم الأحد 25 ديسمبر القادم بالمقر المركزي تمام الساعة الرابعة مساء.

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رئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى إسماعيل محمد إسماعيل لافتات تأييد انتخابية إنتحال صفة سكرتير عام الحزب

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