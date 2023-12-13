القومي لذوي الإعاقة: لمسنا حرص وتعاون القضاة مع أصحاب الهمم| شاهد

قال حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن الأشخاص ذوي الإعاقة ضربوا مثلا حقيقيا فى المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية 2024، كما أنهم قدموا صورة حضارية عن الدولة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الأشخاص ذوي الإعاقة قالوا إنهم حصلوا على عدد من الاستحقاقات خلال الفترة السابقة، وكان لابد لهم أن يكون لهم دور حقيقي فى بناء الوطن.

وتابع: “على مستوى كل المحافظات، متابعونا رصدوا خروج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كبير جدا على كل اللجان، ولدينا العديد من متابعينا أكدوا على حرص وتعاون القضاة مع ذوي الإعاقة”.