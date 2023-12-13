مختار غباشي: غزة تعيش مأساة مروعة.. وإسرائيل تدمر الحجر والبشر| فيديو

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، إن غزة تعيش مأساة مروعة، حيث تقوم إسرائيل بتدمير الحجر والبشر، مؤكدًا أن المجتمع الدولي مُستنفر وآليات تعامله مع هذه الأزمة الإنسانية محدودة، فهو لا يمتلك غير نزول الناس إلى الشوارع.



وأضاف “غباشي” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن هذه الأزمة تحتاج إلى وقفة إنسانية حقيقية، لافتًا إلى أن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اتخذ موقفًا سيذكره له التاريخ، حيث قام بإنصاف المقاومة في 7 أكتوبر في الوقت الذي خذلها فيه الجميع وأتى إلى معبر رفح وطالب بإدخال المساعدات ووقف إطلاق النار.



وتابع الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، أن الأمور على المحك، مشيرًا إلى أن أمريكا تدعم إسرائيل بشكل كامل في ظل ضعف كبير من الجانب العربي.