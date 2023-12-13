محلل سياسي يوضح دلالة المشاركة اللافتة لـ سيناء في الانتخابات الرئاسية| فيديو

قال بشير عبد الفتاح، الباحث والمحلل السياسي، إن مشاركة المحافظات النائية في الانتخابات الرئاسية والتي جاءت على رأسها محافظة سيناء يدل على أن هناك تفاعل كبير مع العاصمة، حيث يؤكد ذلك أيضًا ما يتم من جهود على أرض الواقع هناك من قبل الحكم المحلي والأحزاب ودور الهيئة الوطنية للانتخابات في هذه المحافظات.



وأضاف “عبد الفتاح” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن التفاعل بين المحافظات النائية والعاصمة يعكس حالة التلاقي والتناغم السياسي والوجداني، لافتًا إلى أن المواطنين في سيناء مدركين التحدي الأمني والاقتصادي.



وأوضح بشير عبد الفتاح، الباحث والمحلل السياسي أن مشاركة سيناء في الانتخابات توجه رسالة واضحة للقيادة السياسية القادمة أنها تقف ورائها في أية قرارات تتخذها من أجل حماية مصر.