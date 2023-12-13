الحصار الصهيوني يتسبب في خروج مستشفيات جباليا تماما عن الخدمة

تواصلت المعارك الضارية في غزة وتواصل القصف الإسرائيلي لعدد من الأحياء في القطاع وهو الأمر الذي يفاقم الكارثة الإنسانية في غزة المحاصرة إسرائيليا بعدم وجود مستفيات ولا علاج.

لا يزال محيط المستشفيات ومراكز الإيواء والمدارس والمنازل وكافة البنى التحتية يتعرض إلى قصف شديد.

واعتقلت القوات الإسرائيلية مدير مستشفى كمال عدوان ونقلته الى جهة غير معلومة، بحسب الإعلام الفلسطيني.

واقتادت أكثر من 70 من الكوادر الصحية الى خارج المستشفى الى جهة غير معلومة.

وطلبت من الكوادر المتبقية تجميع كل المرضى والطواقم في مبنى واحد وإخلاء المباني الأخرى.

وتعني السيطرة على مستشفى كمال عدوان أنه لم يعد يقدم خدماته للمحتاجين من المصابين والمرضى وبالتالي لا مشافي في منطقة جباليا.

وتعطل المستشفى الإندونيسي عن العمل وحاصرت القوات الإسرائيلية مستشفى العودة.