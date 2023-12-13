القومي لذوي الإعاقة: قدمنا صورة حضارية عن الدولة المصرية في الانتخابات الرئاسية

قال المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة حسام الدين الأمير، إن الأشخاص ذوي الإعاقة ضربوا مثلا حقيقيا في المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، كما أنهم قدموا صورة حضارية عن الدولة المصرية.



وأضاف الأمير- خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة "الأولى" المصرية- أن الأشخاص ذوي الإعاقة نالوا عددا من الاستحقاقات خلال الفترة السابقة، وكان لابد أن يكون لهم دور حقيقي في بناء الوطن.



وتابع: "على مستوى كل المحافظات، رصدنا خروجا للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كبير للغاية على كل اللجان، ولدينا العديد من متابعينا أكدوا على حرص وتعاون القضاة مع ذوي الإعاقة".



وثمن حرص ذوي الإعاقة على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، ومشاركتهم في بناء وصنع الجمهورية الجديدة.



وحول نسب إقبال ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية.. قال الأمير إن مليونين ونصف المليون شخص من ذوي الإعاقة لهم حق التصويت، مبينا أن نحو 75% منهم شاركوا في التصويت في العملية الانتخابية.