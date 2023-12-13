عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي لذوي الإعاقة: قدمنا صورة حضارية عن الدولة المصرية في الانتخابات الرئاسية

المستشار الإعلامي
المستشار الإعلامي للمجلس القومي لذوي الإعاقة

قال المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة حسام الدين الأمير، إن الأشخاص ذوي الإعاقة ضربوا مثلا حقيقيا في المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، كما أنهم قدموا صورة حضارية عن الدولة المصرية.


وأضاف الأمير- خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة "الأولى" المصرية- أن الأشخاص ذوي الإعاقة نالوا عددا من الاستحقاقات خلال الفترة السابقة، وكان لابد أن يكون لهم دور حقيقي في بناء الوطن.


وتابع: "على مستوى كل المحافظات، رصدنا خروجا للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كبير للغاية على كل اللجان، ولدينا العديد من متابعينا أكدوا على حرص وتعاون القضاة مع ذوي الإعاقة".


وثمن حرص ذوي الإعاقة على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، ومشاركتهم في بناء وصنع الجمهورية الجديدة.


وحول نسب إقبال ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية.. قال الأمير إن مليونين ونصف المليون شخص من ذوي الإعاقة لهم حق التصويت، مبينا أن نحو 75% منهم شاركوا في التصويت في العملية الانتخابية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

السنوار في مجلس الأمن| كيف تم استدعاؤه.. وهل يتوقف إطلاق النار في غزة

إصابة أهم لاعب وتحقيق للشحات و«حرب كولر»|ماذا يحدث في الأهلي قبل 48 ساعة حاسمة بالسعودية

السيسي بالمركز الأول.. ننشر أرقام مرشحي الرئاسة في 30 لجنة عامة بالمحافظات

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

تفاصيل قرار تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص

ترشيحاتنا

مدبولي: شكراً شعب مصر العظيم.. ضرب أروع الأمثلة في الوعي فاصطف بلجان الانتخابات

موقفه صعب.. محكمة باكستانية تتهم عمران خان بإفشاء أسرار الدولة

وقوع شهداء.. قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على مدرسة تابعة للأونروا في جباليا

مصادر: الإسرائيليون وحماس بعيدون عن التوصل إلى هدنة جديدة لإطلاق سراح الأسرى

وكيل أول مجلس النواب يكشف عن 5 حقائق فى الانتخابات الرئاسية

لافروف: الحرب الخاطفة التي يشنها الغرب ضد الاقتصاد الروسي أثبتت فشلها تماما


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهن هنا الزاهد وإلهام شاهين.. فنانات اختتمن عام 2023 من أمام الكعبة

أسبوع محمل بالأمطار| حالة الطقس خلال 6 أيام.. وتحذيرات من السيول

احذر.. ظهور هذه الأعراض يدل على التهاب الزائدة

جمالها خطف كأس العالم للأندية| حكم مباراة الاتحاد وأوكلاند تثير الجدل| ماذا فعلت؟

فيديو

تعملان بالوقود النووي .. بوتين يدشّن غواصتين جديدتين ويتعهد بمواصلة تطوير البحرية الروسية «فيديوجراف»

نقلتها طائرة خاصة لقصر أثرى بإيطاليا.. حفل أسطورى لخطوبة إعلامية شهيرة| فيديو

إسرائيل تواصل فكرتها المسمومة| حاخام يهودي يدلي بتصريحات تؤكد خطة التهجير.. فيديو

بعد غياب 21 عاما| يسرا تعود إلى المسرح.. وهذا هو رأيها في ظافر العابدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ