لافروف: الحرب الخاطفة التي يشنها الغرب ضد الاقتصاد الروسي أثبتت فشلها تماما

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه من الصعب على أعداء روسيا أن يفهموا أن الرهان على الحرب الخاطفة ضد الاقتصاد الروسي قد فشل تمامًا.

وأضاف لافروف أن مشهد القوة في الاقتصاد العالمي يتغير بسرعة وليس لصالح الغرب.

وأشار إلى أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس تجاوزها تعادل القوة الشرائية وهو مؤشر مماثل لمجموعة الـ 7 منذ عامين مضت، وسوف تتسع الفجوة أكثر مع القبول وخلافاً للعقوبات.

ولفت إلى أن روسيا صعدت إلى المركز الخامس عالمياً على نفس المؤشر حتى نهاية العام الماضي، بعد أن تفوقت على ألمانيا، وبحسب كل تقديرات العام الحالي، فإن معدلات النمو الاقتصاد الروسي سيكون أكثر من 3% وسوف ينكمش اقتصاد ألمانيا المذكورة.

وتابع: "ليس من السهل على من يسيء إلينا أن يفهم أن الرهان على الحرب الخاطفة ضد الاقتصاد الروسي قد فشل تمامًا. لذلك، فإن أولئك الذين يشنون حربًا هجينة ضدنا لا يعترفون بأخطائهم، ويحاولون استخدام أدوات جديدة غير شرعية لاستنزافها".