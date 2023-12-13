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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موقفه صعب.. محكمة باكستانية تتهم عمران خان بإفشاء أسرار الدولة

عمران خان
عمران خان

وجهت محكمة باكستانية، اليوم الأربعاء، تهما لرئيس الوزراء السابق عمران خان بإفشاء أسرار الدولة.

ووفقا لقناة "إكسبريس نيوز" التلفزيونية، تهدد الاتهامات الجديدة فرص عمران خان القابع في السجن، لخوض الانتخابات المقررة العام المقبل، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وقررت لجنة الانتخابات الباكستانية، في أغسطس الماضي، منع خان من ممارسة العمل السياسي لخمس سنوات، بعد إدانته وحبسه بتهم فساد.

وبات خان في قلب الاضطرابات السياسية منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء، في تصويت على حجب الثقة العام الماضي، مما أثار مخاوف بشأن الاستقرار في الدولة التي تعاني أزمة اقتصادية.

ويقول فريق خان القانوني، إنه محتجز في ظروف مزرية بزنزانة صغيرة من الدرجة الثالثة، بها مرحاض مفتوح بسجن في أتوك بالقرب من العاصمة إسلام أباد، في حين أنه يستحق الاحتجاز في زنزانة من الفئة الثانية ملحقاً بها حمام منفصل مع توفير الصحف والكتب وجهاز تلفزيون.

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