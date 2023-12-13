بينها القاهرة| أمطار تضرب تلك المناطق خلال ساعات..والأرصاد تُحذر من هذا الأمر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس و أبرز الظواهر الجوية، المتوقعة اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن اليوم متوقع استمرار تأثر البلاد بالأجواء الشتوية، مع التأثر بمنخفض جوي يعمل على وجود فرص لسقوط أمطار.



أماكن سقوط الأمطار

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم متوقع وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة على بعض الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، لافتة إلى أن الأمطار ستمتد خفيفة إلى المناطق الداخلية منها جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن أكثر المناطق تأثرًا بسقوط الأمطار هي المناطق الشرقية، حيث متوقع أن تسقط أمطار متوسطة على شمال سيناء وقد تغزر أحيانًا مكونة سيول نظرًا للطبيعة الجبلية للمنطقة، مشيرة إلى أن اليوم هناك استمرار لانخفاض قيم درجات الحرارة مع وجود نشاط في حركة الرياح، محذرة من فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار وأنه يجب ارتداء الملابس الشتوية عند الخروج في الأوقات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر.