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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في جو من التعاون والألفة| رئيس جامعة حلوان يشهد تكريم الأمين العام

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن كلمات الامتنان والتقدير تزيد من المحبة والترابط بين أفراد المجتمع، كما تخلق جوًا من التعاون والألفة، وتجعل كل فرد يدرك أهمية دوره وقيمة مساهمات الآخرين، مما يعزز التماسك الاجتماعي.

جاء ذلك خلال احتفال جامعة حلوان بتكريم الأستاذ محمد ناصر أمين عام الجامعة بمناسبة بلوغه سن التقاعد.

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وأوضح الدكتور قنديل في كلمته أن الجامعة استطاعت العام الماضي تسديد مديونياتها وزيادة المكافآت للعاملين، مشيرًا إلى أن أهم أصول الجامعة هو العنصر البشري العامل بها، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة الجامعة وتحقيق أهدافها.

من جانبه، أعرب الأستاذ محمد ناصر عن شكره وتقديره للقيادات الجامعية وكافة العاملين على دعمهم المتواصل.

حضر الاحتفال كل من: الدكتور حسام رفاعي، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، الأستاذ هشام رفعت، الدكتورة مها عبد الرحيم، الأستاذة فريدة محمد هاشم، الأمناء المساعدين، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والعاملين بالجامعة.

 

جامعة حلوان 
جامعة حلوان
الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

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