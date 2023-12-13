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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

155 محضرًا لمخالفات والتحفظ على مواد غذائية غير صالحة في بني سويف

صدى البلد

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف  استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءاتضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.       

                       
جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 2  حتى 8 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث واصلت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية تنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية (سكر ، زيت ، جبن ، مكرونة، أرز ، سمن الخ وغيرها من السلع الغذائية ( بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية وكذلك المرور مع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالمرور على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة تنفذ المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 75 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 11 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 27 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 12 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 7 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 4 محضر لعدم صرف بون للمواطنين، و3محاضر  لعدم وجود ميزان معتمد، و11  محضرًا  للتصرف في 86 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر للبدالين بنسبة 50 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية للجملة، في حين تم تحرير 4محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، 3محاضر  لعدم الإعلان عن الأسعار ، ومحضرين  للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير محضرًا ضد أحد المسئولين عن مخازن المواد الغذائية لحيازته وعرضه للبيع سلع أرز أبيض مجهول المصدر وتم التحفظ على 2طن أرز مجهول المصدر، ومحضرين المسئولين عن محلات وأنشطة تجارية لقيامهم ببيع سلع بدون إصدار فواتير، ومحضرًا ضد المسئولين عن المخابز السياحية لاستخدام دقيق بلدي مدعم خاص بإنتاج الخبز بالمخابز المرخصة لها وتم ضبط جوال دقيق بلدي مدعم وتم التحفظ على المضبوطات، و4محاضر ضد المسئولين عن محلات بيع السجائر والأدخنة لقيامهم ببيع السجائر غير معلوم مصدرها، ومحضرًا ضد جزارين لقيامهم بحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية المرخصة وتم التحفظ على 30 كجم لحوم، و17محضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية، و21 محضرًا للمسئولين عن المنشآت التجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين.

وفي مجال الغش التجاري تم سحب 4 عينات غذائية وأساسية لفحصها معمليًا، وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 12محضرًا ضد المسئولين عن مستودعات بوتاجاز وذلك للغلق وعدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد أثناء ساعات العمل الرسمية ، ومحضرين ضد المسئولين عن محطات بنزين لعدم انتظامهم بالقيد في سجل ۲۱ بترول، ومحضرين لإدارة طلمبات رصيف بدون ترخيص وتم التحفظ على 21ألف لتر مواد بتروليةواتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف بني سويف ت غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والتجارة الداخلية وكيل وزارة التموين

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