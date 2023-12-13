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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بني سويف تُطلق حملة خضراء لتشجير كلية التربية

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أطلقت  جامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، حملة خضراء لتشجير كلية التربية، في إطار تحويل الجامعة إلى جامعة خضراء وصديقة للبيئة.

وتمت زراعة عدد كبير من الأشجار المثمرة وغير المثمرة وشجر الزينة، وذلك تحت إشراف الدكتور سامح المراغي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد حماد هندي، عميد الكلية، وبحضور وكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين.

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ويأتي ذلك انطلاقا من أهمية المبادرات التي تُطلقها الجامعة لخدمة البيئة وتكثيف الجهود لتقليل الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي يقوم بتحسين جودة البيئة في ظل التغيرات المناخية الحديثة، وتعزيز الجهود الرامية للحفاظ على البيئة والغطاء النباتي، وفي سياق دعم وتطوير عملية التخطيط وإدارة المساحات الخضراء داخل الحرم الجامعي بغرب وشرق النيل.

 

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