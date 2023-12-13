عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار وعواصف ورياح باردة بقرى الغربية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت قري ومراكز  محافظة الغربية اليوم هطول  أمطار متوسطة  ، مصحوبة برياح شديدة وتقلبات جوية مفاجئة الأمر الذي دفع المواطنين إلي ارتداء الملابس الثقيلة خشية التعرض لنزلات البرد .

txt

كثافات من الناخبين|الهيئة الوطنية: 111 لجنة فرعية في طنطا لم توجد بها مشاكل

كما يشهد باقى مراكز المحافظة تقلبات جوية ونشاط للرياح المحملة بالأتربه فيما رفعت محافظة الغربية حالة الطوارىء وتم الدفع بسيارات كسح وشفط مياه الأمطار .

القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة قلقيلية في الضفة الغربية

وأفادت مصادر داخل هيئة الأرصاد الجوية وجود انخفاض ملحوظ  فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الإسرائيلية الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى والوجه البحري الدفع بسيارات اد الجوية إرتداء الملابس انخفاض ملحوظ أمطار متوسطة درجات الحرارة درجات الحرارة طقس مائل للبرودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

إصابة أهم لاعب وتحقيق للشحات و«حرب كولر»|ماذا يحدث في الأهلي قبل 48 ساعة حاسمة بالسعودية

السنوار في مجلس الأمن| كيف تم استدعاؤه.. وهل يتوقف إطلاق النار في غزة

السيسي بالمركز الأول.. ننشر أرقام مرشحي الرئاسة في 30 لجنة عامة بالمحافظات

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

تفاصيل قرار تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص

موضوعات متعلقة

مسيرة حاشدة في طنطا لدعم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.. صور

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي: القتال داخل حي الشجاعية معقد بسبب كثافة الأنفاق والبنية التحتية المدنية

مساعد حماس ومدمر إسرائيل.. نتنياهو يتعرض لهجوم شديد في الكنيست

هل الأهرامات والمعابد إثبات لضخامتهم.. أطوال الفراعنة الحقيقية| تعرف عليها

لافروف يدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول العربية لعقد مؤتمر بشأن غزة

تنفيذ معسكر “القائد الأخضر” للطلاب لتشكيل جيل من القادة

باسل رحمي: نعمل على تطوير خدمات «تنمية المشروعات» بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار إيناس عبد الدايم من البكاء أثناء تشييع جثمان زوجها

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف جدارية شهيرة بغزة.. تفاصيل

لو بتعاني من النهجان.. جمال شعبان يكشف عن أبرز أسباب حدوثه

أبرزهن هنا الزاهد وإلهام شاهين.. فنانات اختتمن عام 2023 من أمام الكعبة

فيديو

أغرب الأنواع.. بيتزا بالثعابين والصراصير.. اعرف التفاصيل

قنبلة بدبابتهم و«باي»| شاهد ماذا فعل أحد رجال المقاومة الفلسطينية بجنود الاحتلال

تعملان بالوقود النووي .. بوتين يدشّن غواصتين جديدتين ويتعهد بمواصلة تطوير البحرية الروسية «فيديوجراف»

نقلتها طائرة خاصة لقصر أثرى بإيطاليا.. حفل أسطورى لخطوبة إعلامية شهيرة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ