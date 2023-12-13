أمطار وعواصف ورياح باردة بقرى الغربية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

شهدت قري ومراكز محافظة الغربية اليوم هطول أمطار متوسطة ، مصحوبة برياح شديدة وتقلبات جوية مفاجئة الأمر الذي دفع المواطنين إلي ارتداء الملابس الثقيلة خشية التعرض لنزلات البرد .

كما يشهد باقى مراكز المحافظة تقلبات جوية ونشاط للرياح المحملة بالأتربه فيما رفعت محافظة الغربية حالة الطوارىء وتم الدفع بسيارات كسح وشفط مياه الأمطار .

وأفادت مصادر داخل هيئة الأرصاد الجوية وجود انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.