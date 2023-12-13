تنفيذ معسكر “القائد الأخضر” للطلاب لتشكيل جيل من القادة

أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة - الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - عن تنفيذ معسكر تدريبي لمدة 3 أيام “القائد الأخضر” بمنطقة بيت الوادى بوادى النطرون، لـ 180 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية يمثلون 9 مدارس بمحافظات القاهرة والفيوم، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "العقول الخضراء".



وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن معسكرات المرحلة الثانوية تم تصميمها ضمن مبادرة "العقول الخضراء" بهدف رفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن معسكر "القائد الأخضر" يهدف إلى تشكيل جيل من القادة لضمان استدامة التأثير، من خلال مجموعة من أنشطة التعلم بالخبرة، والمحاضرات التفاعلية، وورش العمل.

وشددت على أهمية تعزيز مفاهيم الإنتاج والاستهلاك المسئول، وتغيير المناخ والعمل المناخي، بالإضافة إلى تعزيز المبادئ التمهيدية لريادة الأعمال بين الطلاب من خلال لعبة “مينى رائد”.



يشار إلى أنه يتم منح الطلاب فترة 20 يومًا بعد نهاية المعسكر التدريبي للتخطيط لمشروعات ومبادرات صغيرة، يليها عمل مقابلات لتقييم تلك المشروعات، بهدف وضعهم على الطريق الصحيح نحو ريادة الأعمال وابتكار مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة.

ويحصل الطلاب المشاركون على شهادات تقدير لنشاطهم وتفاعلهم فى نهاية المعسكر تحت اسم “أنا حامى الأرض”.