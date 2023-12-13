رئيس جامعة مطروح: نشارك في خدمة المجتمع المحلي بنشر ثقافة التكافل

أكد رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، على دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بنشر ثقافة التكافل المجتمعي.



جاء ذلك خلال افتتاح رئيس جامعة مطروح اليوم الأربعاء، السوق الخيري الأول الذي نظمته كلية التربية للطفولة المبكرة، وانطلاقًا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة تجاه كافة منسوبيها.



وأشاد الدكتور النجار، بالتنظيم المميز للمعرض، والجهد المبذول، وتوفير عدد كبير من المستلزمات بجودة عالية وبأقل الأسعار عن مثيلاتها في الأسواق.



من جانبها، أوضحت القائم بأعمال عميد كلية التربية للطفولة المبكرة الدكتورة سهى أمين، أن المعرض اشتمل على توفير عدد كبير من الملابس الجاهزة بالإضافة للشنط والإكسسوارات، مضيفةً أن المعرض قدم منتجات بجودة عالية وأسعار رمزية، متوجهةً بخالص الشكر لجميع القائمين على تنظيم المعرض.

