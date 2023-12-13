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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مساعد حماس ومدمر إسرائيل.. نتنياهو يتعرض لهجوم شديد في الكنيست

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أثارت عضوة الكنيست الإسرائيلي، ميخال شير من حزب "يش عتيد"، ضجة كبيرة بعد أن هاجمت بشدة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مناقشة قانون الميزانية الإسرائيلية لعام 2023.

وقالت شير: "نتنياهو، مؤيد حماس ومدمر إسرائيل الديمقراطية. احتضن العديد من القتلة، ولكن هذا هو ما أنت عليه. أنت منافق، بعد أن جلبت لنا المحرقة، هل سيسمح لك أي شخص في الليكود أو في إسرائيل بالوصول إلى بداية جديدة؟".

كما هاجمت شير الحكومة "بدلاً من أن تفعلوا ما هو صواب، فإنكم تسرقون وتنهبون شعبكم . أنتم لا تستحقون هذه الأمة".

من جانبه، رد عضو الكنيست أوهاد تال، من حزب “الصهيونية الدينية” على شير، وقال: "للأسف، حتى اليوم هناك أناس لا يعرفون حدود التحريض والجنون الذي لا يتجاوزونه لخدمة مصالحهم السياسية التافهة. من الممكن أن نختلف ونعارض نتنياهو، لكن ندعو رئيس وزراء إسرائيل متعاون مع حماس؟ هذا الصباح فقط قُتل عشرة جنود. فكيف تستطيعون أن تنظروا في أعينهم وتستمروا في هذا التحريض الجامح؟!".

عضوة الكنيست الإسرائيلي ميخال شير حزب يش عتيد بنيامين نتنياهو قانون الميزانية الإسرائيلية مؤيد حماس مدمر إسرائيل

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