شاومي تتهم هواوي بالغش والخداع

عندما يتعلق الأمر بحقوق الملكية الفكرية، تعتبر السرقة قضية أكثر تعقيدًا بكثير من السرقة المادية لشيء. لذلك، غالبًا ما أصبحت المحاكم ساحة معركة حيث يمكن أن تتحول القضايا البسيطة على ما يبدو إلى صراعات تستمر لسنوات. ومع ذلك، تجد العديد من الشركات نفسها في كثير من الأحيان في موقع المدعى عليه أو المدعي في المحكمة.

تشهد العلاقة بين شركتي شاومي Xiaomi و هواوي Huawei حاليًا تطورًا مشابهًا، حيث تشارك الشركتان في معركة قانونية، وتقفان أمام قاضٍ في قضية انتهاك حقوق النشر، حيث تتهم Xiaomi مسؤولًا تنفيذيًا في Huawei بتشويه الحقائق في نزاعهما على براءات اختراع الهواتف الذكية.

تتخذ Huawei إجراءات قانونية ضد Xiaomi بشأن براءات اختراع الهواتف الذكية القابلة للطي، فرفعت Huawei مؤخرًا دعوى قضائية ضد Xiaomi، مدعية انتهاك براءات الاختراع المتعلقة بمفصلات الهواتف الذكية القابلة للطي.

ومع ذلك، نفت Xiaomi هذه المزاعم، واتهمت بدلاً من ذلك ممثل المدعي بتشويه الحقائق وتوجيه اتهامات كاذبة بأدب.

تزعم المدعى عليها أن براءة الاختراع المعنية، المعروفة باسم تقنية "عظم التنين" في الهواتف القابلة للطي، تم تطويرها وتسجيل براءات اختراع لها بشكل مستقل.

في دفاعها، أكدت Xiaomi على الاختلافات الكبيرة بين براءتي الاختراع، مشيرة إلى وجود تمييزات كبيرة. حتى أنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك وقالوا: "نحث Yu على اتباع 'المعايير العلمية الأساسية الصارمة' والتوقف عن انتقاد المنافسين بشكل غير عادل أو تضليل الجمهور في المستقبل". ظهرت هذه التقنية لأول مرة في طراز Xiaomi Mix Fold 3، حيث لفتت آلية المفصل الانتباه بشكل خاص. يبدو أن هذا الابتكار لفت انتباه Huawei.

لسوء الحظ، لا تزال نتيجة النزاع على براءات الاختراع بين الشركتين غير مؤكدة حتى الآن في حين أنه من الصعب تحديد الحقيقة ومن على حق في مثل هذه الحالات، كما ذكرنا سابقًا، فإن دعاوى براءات الاختراع هي إجراءات معقدة.

خاصة في حالات مثل هذه، يمكن أن تستمر لسنوات وتؤدي إلى نفقات قانونية كبيرة.

وبالتالي، غالبًا ما يفضل الأطراف المعنية التوصل إلى اتفاق في مثل هذه الحالات. يمكن أن ينطبق هذا أيضًا على Xiaomi و Huawei، ولكن بدون متابعة التطورات، من المستحيل قول أي شيء نهائي.