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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ائتلاف نزاهة الدولي: زيارة 2915 لجنة انتخابات رئاسية ولم نتلق أية شكاوى

ائتلاف نزاهة الدولي
ائتلاف نزاهة الدولي

ذكر ائتلاف نزاهة الدولي أنه تم زيارة 2915 لجنة فرعية من إجمالي 11 ألفًا و631 لجنة مخصصة للتصويت بما يمثل 25% من إجمالي اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية على مدار أيام التصويت الثلاثة.


وأوضح الائتلاف - في تقرير اليوم /الأربعاء/ - أنه رصد كثافة كبيرة بمعدلات المشاركة على مدار اليوم الثالث والأخير من أيام التصويت، لا سيما بعد استراحة منتصف اليوم، وسط انتظام عملية التصويت دون أية عراقيل.


وأضاف أن متابعي الائتلاف لاحظوا وجود زيادة بالمسيرات الشعبية في مختلف المحافظات التي تم زيارتها خاصة في ثالث أيام التصويت، حيث تخللها مظاهر احتفال بالمشاركة بعملية التصويت، كما تم ملاحظة تكرار نفس المشاهد بمحافظات (الإسكندرية، والقاهرة، والجيزة، وبني سويف والغربية).


ورصد الائتلاف مشاركة كبيرة بلجان الوافدين خاصة بمحافظات (القاهرة، والجيزة والقليوبية)، والتي ساهمت في تيسير عملية تصويت المغتربين في المحافظات المختلفة، بجانب تقديم تيسيرات عديدة لمساعدة تصويت كبار السن وذوي الهمم بمختلف اللجان التي تم زيارتها، مع تجاوب رؤساء عدد من اللجان الفرعية مع بعض الناخبين كبار السن؛ لمساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم .


وأشاد ائتلاف نزاهة الدولي بحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على أصوات المواطنين من ذوي الإعاقة البصرية، وذلك من خلال توفير بطاقات انتخابية مُصممة بطريقة "برايل"، مثمنا تعاون القضاة رؤساء اللجان الفرعية، الذين حرصوا على التعاون معهم وتيسير عملية متابعتهم للعملية الانتخابية داخل اللجان الفرعية.


وأكد أن غرفة عمليات الائتلاف على مدار أيام التصويت الثلاثة لم يرصد أية شكاوى أو ملاحظات من أي من المرشحين أو مندوبيهم أو وكلائهم، تتعلق بسير العملية الانتخابية، وذلك في ضوء انتظام عملية التصويت بسهولة ويسر، وسط تواجد أمني مكثف لحماية الناخبين وأصواتهم والعملية الانتخابية بالكامل .


يذكر أن ائتلاف نزاهة الدولي يضم 100 شخص ما بين متابعين دوليين ومترجمين ومنسقين محليين وإداريين، إضافة إلى غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة .

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