الغرفة التجارية ببورسعيد: طرح 2 طن سكر يوميًا للمواطنين بسعر 27 جنيهًا

قال رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد محمد سعده إن الغرفة ستطرح يوميًا 2 طن سكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو؛ بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، وذلك ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل.



وأضاف رئيس الغرفة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن مشاركة الغرفة بالمبادرة يأتي استمرارًا للدور الذي تلعبه الغرفة لتوفير السلع الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وكميات وفيرة وجودة عالية من خلال تنظيمها ومشاركتها في العديد من المعارض والمبادرات بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.



وأكد أنه تم طرح طن سكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو يوم الخميس الماضي وبدءًا من أول أمس /الاثنين/، مع السماح للمواطن بالحصول على كيسين فقط حتى تتاح الفرصة لحصول أكبر شريحة من المواطنين على السكر.

