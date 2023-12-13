المشاكل بتخلص| ضم صفقات جديدة وانتهاء أزمة القيد.. ماذا يحدث بالزمالك؟

شهد نادي الزمالك تحركات جديدة في الوقت الحالي، من أجل إنهاء أزمة القيد الخاصة بالنادي، وإنهاء كافة الأزمات نهائيًا، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الزمالك

أزمة القيد بنادي الزمالك

وأكد مصدر داخل النادي، أن هناك اتجاها داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، من أجل دفع الغرامة الخاصة بنادي سبورتنج لشبونة في الوقت الحالي، في حالة رفض النادي البرتغالي فكرة تقسيط الغرامة والعرض الأخير من النادي.

وأشار إلى أن هناك وفدا بقيادة عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك يتفاوض في الفترة الأخيرة في الوقت الحالي مع مسئولي نادي سبورتنج لشبونة من أجل تقسيط الغرامة، وفي حالة الرفض سيتم دفع المبلغ بالكامل وحسم الأمر نهائيًا من أجل إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

أزمة أحمد فتوح

شهدت الأيام الماضية جلسات ما بين محبين لنادي الزمالك ووسطاء عن مجلس الإدارة مع اللاعب، وجلسات أخرى من جانب الإدارة مع اللاعب للوصول إلى حل نهائي من أجل تجديد التعاقد مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأكدت مصادر أن الجلسات الأخيرة شهدت تقاربا كبيرا في وجهات النظر بين اللاعب وإدارة النادي، وأن الأزمة بشكل عام في طريقها للانتهاء خلال الأيام المقبلة وغلق هذا الملف.

فتوح

وكان الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد شاركوا في التدريبات الجماعية من حديد بعد انتهاء فترة الإيقاف التي استمرت لمدة شهر.

ويخوض الثلاثي تدريبات تأهيلية وبدنية مع اللاعبين في بداية المران، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات خاصة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، وفقًا للبرنامج الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.