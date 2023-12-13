وزيران صهيونيان يردان على بايدن: لن تكون هناك دولة فلسطينية

في أول رد من أعضاء حكومة الاحتلال الصهيوني، على حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ضرورة إقامة دولة فلسطينية، رد وزيران على بايدن، مؤكدين على وجهة نظر الاحتلال بمنع إقامة دولة للفلسطينيين وتصفية القضية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال شلومو كرعي وزير الاتصالات الصهيوني: "نعتز بالرئيس الأمريكي الذي بذل قصارى جهده في أصعب فترات إسرائيل، لكننا نعيش هنا وهذا إرثنا ولن تكون هناك أبدا دولة فلسطينية ولن نسمح بإقامة هذه الدولة ولن نعود لاتفاق أوسلو".

بينما قال الوزير الصهيوني جدعون ساعر، إنهم لن يوافقوا على دولة رعب فلسطينية لا في الضفة الغربية المحتلة ولا في غزة ولن نوافق على المساس بالاستيطان في الضفة الغربية.

ودعا بايدن، إلى تغيير الحكومة المتطرفة من أجل الوصول إلى حل سياسي .

واعترف بايدن، إن الدعم الدولي من حول الاحتلال الصهيوني يتقلص نتيجة القصف العشوائي.