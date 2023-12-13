أمريكا وبريطانيا تستهدفان المقاومة الفلسطينية بعقوبات جديدة

أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية عزمهمها على استهداف قادة وعناصر المقاومة الفلسطينية بعقوبات، في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقالت الحكومة البريطانية إن لندن وواشنطن تستهدفان قادة وممولي حركتي المقاومة الفلسطينية حماس والجهاد بعقوبات جديدة.

وأكدت الحكومة البريطانية ان العقوبات المنسقة تهدف إلى عزل حماس من خلال تجميد الأصول وفرض حظر سفر.

في أول رد من أعضاء حكومة الاحتلال الصهيوني على حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ضرورة إقامة دولة فلسطينية، رد وزيران على بايدن مؤكدين على وجهة نظر الاحتلال بمنع إقامة دولة للفلسطينيين وتصفية القضية.