إدارة بايدن: لن نفرض شروطا على المساعدات المقدمة لإسرائيل

قال مسئولون أمريكيون لشبكة CNN، اليوم الأربعاء، إن إدارة بايدن لن تضع شروطاً لتقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل، وذلك على الرغم من الضغوط الشديدة التي مورست مؤخراً على الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف نقل الأسلحة أو اشتراطها بتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية والجهود المبذولة لتجنب قتل المدنيين في غزة.

وبحسب التقرير، أوضحت المصادر أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لتغيير موقفها ووضع حدود أو خطوط حمراء حول المساعدات العسكرية لإسرائيل، وهذا على النقيض من موقف الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا، حيث اشترط البيت الأبيض إمدادات الأسلحة مقابل التزام أوكرانيا بعدم مهاجمة الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكية.

ووفقا للمصادر، تتوقع الولايات المتحدة بالفعل من حلفائها وشركائها أن يستخدموا المعدات الأمريكية وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وشددوا أيضا على ممارسة إسرائيل المتمثلة في دمج محامين عسكريين في الوحدات المختلفة، الذين يحددون مسبقا ما إذا كان الهجوم متناسبا أم لا.

وأعرب بايدن الليلة الماضية عن انتقاد غير عادي لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقال إنه يجب عليه "تغيير موقفه" فيما يتعلق بحل الدولتين - في حين أنه، حسب قوله، لن يكون قادراً على القيام بذلك مع التشكيل الحالي لحكومته.

وقال أيضا إن "نتنياهو لا يمكنه أن يقول لا للدولة الفلسطينية في المستقبل"، وأضاف: "نتنياهو صديق جيد، لكنني أعتقد أنه بحاجة إلى إجراء تغيير. فهذه الحكومة في إسرائيل تجعل من الصعب عليه التحرك والمضي قدما".

وبحسب قوله، فإن "إسرائيل بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي".