محافظ بورسعيد: الأجهزة التنفيذية ضربت أروع الأمثلة للإخلاص بالعمل في انتخابات الرئاسة

قال محافظ بورسعيد عادل الغضبان إن العملية الانتخابية ظهرت بصورة مشرفة عكست التطور الحضاري والتنمية التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الماضية، مشيدًا بمستوى التنظيم والرقي الذي كان نتيجة عمل دؤوب للأجهزة التنفيذية قبل بدء الانتخابات الرئاسية.



وأضاف المحافظ - خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد - أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ضربت أروع الأمثلة للإخلاص في العمل وحب الوطن، الذي بدا واضحًا من خلال الاستعدادات المكثفة التي تم اتخاذها في جميع الأحياء وبورفؤاد؛ لتجهيز المقار الانتخابية.



وأشاد بالمتابعة الميدانية المستمرة لانتظام سير العملية الانتخابية والتواصل المستمر مع غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة، وتقديم كل التيسيرات للمواطنين خلال عملية الاقتراع.



وأكد أن التعاون والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية كان أهم أسباب انتظام العملية الانتخابية وخروجها في أبهى صورة، مثمنًا الإقبال الكثيف للمواطنين خلال عملية الاقتراع، ووعيهم بضرورة ممارسة حقهم الدستوري، واختيار من يمثلهم لاستكمال مسيرة التنمية.



وأعرب عن تقديره وشكره للأجهزة الأمنية بالمحافظة؛ لجهودهم الأمنية قبل وأثناء سير العملية الانتخابية، فضلًا عن دورهم في تأمين المقار الانتخابية وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين خلال عملية التصويت.