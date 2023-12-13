محافظ الشرقية يثمن الجهود المبذولة لخروج الانتخابات الرئاسية في أبهى صورة حضارية

ثمن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب جهود الأجهزة التنفيذية خلال الانتخابات الرئاسية على مدار الأيام الماضية؛ لخروج العرس الانتخابي في أبهى صورة حضارية مشرفة أمام العالم.

وأشاد المحافظ، في بيان اليوم الأربعاء، بتضافر جهود الأجهزة التنفيذية مع قوات التأمين في تقديم كافه التيسيرات والدعم اللوجيستي للناخبين؛ تيسيرًا عليهم لدخول اللجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع بكل سهولة ويسر لاختيار رئيسهم بحرية وديمقراطية.

وقال إن المواطن قد كسب الرهان وحقق أعلى نسبة مشاركة في الاستحقاقات الانتخابية السابقة والتي سيسجلها التاريخ، والتي تعكس إعلاء المصريين لقيمة المواطنة وإدراكهم لحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وتابع أن هذه المشاركة غير المسبوقة تؤكد إدراك الشعب المصري بحجم المسؤلية الوطنية التي تقع على عاتقه لصناعة المستقبل وتعزيز الديمقراطية في مصر .