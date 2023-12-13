أخبار الفن.. حفل أسطوري لخطوبة إعلامية شهيرة.. انهيار إيناس عبدالدايم من البكاء.. طلاق فنانة شهيرة.. تطور مفاجئ بحالة أحمد البدري

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..



إيرادات الأفلام.. آسر ياسين الأول وحسن الرداد الثاني بفارق كبير

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين عدد من الأفلام السينمائية، أبرزها أفلام “العميل صفر"، و"وش فى وش"، و"فوي فوي فوى"، و"حسن المصري“، و”سكر" وفيلم “بلوموندو” وأخيرا فيلم “سنة أولى خطف”. وعرض مؤخرا فيلم "شماريخ".

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس، الثلاثاء، 992.491 جنيها، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائى محمود الدفراوى.



رغم صداقتهما| سر عدم حضور يسرا لجنازة زوج إيناس عبدالدايم.. شاهد

نعت الفنانة يسرا ، المهندس مدحت شليق زوج الدكتورة إيناس عبد الدائم وزيرة الثقافة السابقة، الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء 12 ديسمبر، وتشيع جنازته من مسجد الشرطة.

تطور مفاجئ في حالة المخرج أحمد البدرى الصحية بعد بتر قدمه.. تفاصيل

نشر الفنان شريف إدريس تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يكشف فيه عن تطور مفاجئ فى الحالة الصحية للمخرج أحمد البدري.

رسميا.. فنانة عالمية تعلن طلاقها من نجم معروف

أعلنت النجمة العالمية كاردى بي انفصالها عن زوجها مغني الراب أوفست رسميا وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام؛ حيث نشرت فيديو أعلنت فيه التفاصيل.

وقالت كاردى بى: أصبحت عزباء من دقيقة واحدة، لكنني كنت خائفة، لست خائفة ولكني لم أعلم كيف أخبر الجميع ولكن شعرت اليوم أنه كان بمثابة علامة.. أنا متحمسة لحياة جديدة وبداية جديدة".

انهيار إيناس عبد الدايم من البكاء أثناء تشييع جثمان زوجها

انهارت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة ، من البكاء أثناء تشييع جثمان زوجها بمسجد الشرطة بالشيخ زايد حيث توفى زوجها أمس.

وظهر على إيناس عبد الدايم، الحزن الشديد لرحيل زوجها وحرص عدد من النجوم على مساعدتها وتقديم واجب العزاء لها ، ولعل من أبرزهم تامر عبد المنعم وأشرف زكى وخالد جلال وإيهاب فهمى.

انتهى من تصوير الثالث والرابع.. جيمس كاميرون يكشف تفاصيل عرض أجزاء أفاتار الخمسة

كشف موقع فارايتى عن انتهاء جيمس كاميرون من تصوير الجزء الثالث من "افاتار" كما قام بتصوير الجزء الرابع يالكامل من نفس الفيلم.

وأكد موقع فارايتى أن جيمس كاميرون يخطط أيضا لتصوير الجزء الخامس من الفيلم وقرر ان يتم عرض الجزء الثالث فى نهاية 2025 حيث كان من المقرر أن يتم عرضها فى 2024 إلا إن ديزني قرر تأجيله.

نقلتها طائرة خاصة لقصر أثرى بإيطاليا.. حفل أسطورى لخطوبة إعلامية شهيرة| فيديو

أعلنت الإعلامية الشهيرة هبة حيدرى خطوبتها رسميا بحفل أسطورى، ولم تكشف عن هوية خطيبها.

ونشرت هبة حيدرى مقطع فيديو يوضح تفاصيل خطوبتها وتقدم العريس لطلب يدها، حيث استقلت طائرة خاصة لتنقلها بعد ذلك إلى إيطاليا وتذهب بعدها إلى أحد القصور التاريخية التى تعود إلى القرن السادس عشر بمدينة فلورنسا، وهناك يفاجئها خطيبها بطلب يدها ويقدم لها خاتم الخطوبة.

في ذكراها.. قصة دفن زبيدة ثروت بجوار فنان شهير.. ولاعب طاردها للزواج.. وفنانة غارت منها.. 30 صورة تكشف جمالها

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة زبيدة ثروت التى لقبت بصاحبة أجمل عيون وقدمت عدد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى ونرصد فى التقرير التالى ابرز المعلومات عنها و30 صورة نادرة لها.

متدهورة.. تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للمخرج أحمد البدرى بعد بتر قدمه

نشر هانى الشيخ صديق المخرج أحمد البدرى تعليقا جديدا عبر صفحته على موقع التواصل نشر هانى الشيخ صديق المخرج أحمد البدرى تعليقا جديدا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه تفاصيل جديدة عن حالة المخرج أحمد البدرى الصحية بعد بتر قدمه اليسرى بالكامل.