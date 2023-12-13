بعد غد.. «التخت العربي» تقدم روائع الطرب والمؤلفات الوطنية على مسرح الجمهورية

تنظم دار الأوبرا المصرية، أمسية فنية، تحييها فرقة التخت العربي، بقيادة الدكتور ياسر معوض، تحت عنوان "أمجاد يا عرب أمجاد"، وذلك في الثامنة مساء بعد غد، الجمعة، على مسرح الجمهورية.

وذكرت دار الأوبرا المصرية -في بيان، اليوم الأربعاء- أن برنامج الأمسية يتضمن تقديم باقة من أشهر أعمال الطرب، والمؤلفات الوطنية منها: "لسه فاكر، فات الميعاد، انت عمري، الأطلال، هو صحيح، يا مسافر وحدك، الفن، دقت ساعة العمل، أمجاد يا عرب، المارد العربي، وموطني" وغيرها من الأعمال.



ونوهت الأوبرا إلى أن فرقة التخت العربي اهتمت منذ تأسيسها بتقديم الأعمال التراثية الموسيقية والغنائية، وتضم نخبة من أمهر العازفين والمطربين، احتلت الفرقة مكانة متميزة في الساحة الفنية بعد تقديمها العديد من الحفلات الناجحة في مختلف دول العالم العربية والأجنبية، إلى جانب مشاركتها في مهرجانات دولية متخصصة وحصولها على جوائز دولية، منها جائزة الإبداع من مهرجان الموسيقى والغناء في إسطنبول بتركيا عام 2010، وحصلت مؤخرا على جائزة من دولة الصين كأفضل فرقة تؤثر على الوعي القومي العربي لعام 2023.