خبير أسواق مالية يكشف أسباب مكاسب البورصة القياسية اليوم الأربعاء

ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي (EGX30) بشكل ملحوظ عند إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ارتفع بنسبة 2.92% أي بمقدار 702.26 نقطة، ووصل عند الإغلاق إلى مستوى 24773.92 نقطة، وفق حسام عيد خبير أسواق المال.

وأضاف خبير أسواق المال ان ارتفاع مؤشر البورصة جاء بفضل الأداء الإيجابي للأسهم القيادية واهتمام المؤسسات المالية المصرية والأجنبية بالشراء وتحسين مراكزهم المالية مع قرب المؤشر من مستوى الدعم الرئيسي عند 24000 نقطة.

ولفت إلى أن المؤسسات المالية العربية كانت تميل نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

وبالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (EGX70)، أوضح حسام عيد أنه شهد أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا في هذه الجلسة، حيث ارتفع بمقدار 157.30 نقطة وأغلق عند 5279 نقطة وتم تحقيق هذا الارتفاع بفضل الأداء الإيجابي للأسهم الصغيرة والمتوسطة واهتمام المستثمرين الأفراد العرب بالشراء وزيادة مراكزهم المالية قرب مستوى الدعم الرئيسي عند 5100 نقطة.

وأكد أن الأداء الإيجابي والصعود في الأسهم القيادية والأسهم الصغيرة والمتوسطة يُشير إلى اتجاه تدريجي نحو اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي لكل من EGX30 وEGX70، وهما 25000 نقطة و5300 نقطة على التوالي.