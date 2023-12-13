عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إحباط .. تعليق مثير من كهربا على حاجة الأهلي لمهاجم

كهربا
كهربا

نشر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق تصريحات كهربا نجم الأهلي بشأن احتياج الأهلي لمهاجم جديد في الفترة المقبلة. 

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: " محمود عبد المنعم “كهربا”- نغمة الأهلي يحتاج لمهاجم جديد التي تتردد باستمرار مؤخرًا لا تشغلني مطلقًا، هناك لاعب غيري قد يشعر بحالة إحباط، لكن أنا أركز فقط في المستطيل الأخضر، وتحت أمر النادي الأهلي في أي وقت، كما أن أي لاعب جديد ينضم لصفوف الفريق أنا أول من يقوم بدعمه ومساعدته على الظهور بشكل قوي، كلنا نعمل من أجل خدمة النادي.

الأهلي في المونديال| الطوخي يتابع الأمور المتعلقة بزي الفريق

الأهلي في المونديال| حنان الزيني تنهي الإجراءات التنظيمية مع الفيفا واللجنة المنظمة

تحت شعار النادي الأهلي


- لن أخسر شيئا لو ساعدت زملائي في الفريق بل أكون فخورًا وسعيدًا بتألق أي زميل لي، لن يأخذ أحد من رزقي أو شهرتي، وكلنا نلعب تحت شعار النادي الأهلي، الذي نضحي من أجله. ".

الأهلي يستعد  للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، فى النسخة الـ20 في البطولة التي تقام لأول في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الحالي.

كهربا السعودية النادي الأهلي بطولة كاس العالم للاندية أحمد حسن الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

تحرك عاجل من مصر في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

غيروا الملابس.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن حالة الجو

بينها القاهرة| أمطار تضرب تلك المناطق خلال ساعات..والأرصاد تُحذر من هذا الأمر

موضوعات متعلقة

"ميتخافش عليه".. تعليق مثير من سعد سمير قبل مباراة الأهلي واتحاد جدة

الأهلي في المونديال| حنان الزيني تنهي الإجراءات التنظيمية مع الفيفا واللجنة المنظمة

ترشيحاتنا

المتحدث باسم حركة فتح: المخطط الصهيوني يهدف لعدم وجود فلسطين

بعد قرار الرئيس.. احذر عقوبة التحرش في العمل والمواصلات العامة

هداف الدوري المغربي على رادار الأهلي مقابل مليون دولار

الحرب والمرض يحاصران سكان غزة.. من ينقذ أهالي القطاع من الخبيثين؟

إيران تعلن موقفها من توسيع الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي بسبب غزة

"المرأة المسلسلة" تضيء سماء الأرض.. أعثر عليها بالتليفون وشاهدها بالعين المجردة| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد .. آيتن عامر تثير الجدل بصورها| شاهد

ملابس جريئة.. مي عمر تثير ضجة بظهورها| شاهد

تعرض لحادث غريب قبل 175 عامًا.. العلماء يعيدون بناء وجه فينياس جيج| شاهد

كاجوال لافت.. زوجة ماجد المصري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع الثلاثي الموقوف.. وهذا موقف معتمد جمال| فيديوجراف

تحذير عاجل من الأرصاد | سقوط أمطار على 13 محافظة

مفاجأة في سعر الذهب عيار 21.. وهذا سعر الدولار الرسمي | فيديو

بسبب مفأجاة ابنتهما.. فيديو يوثق بكاء أب وأم من الفرحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ