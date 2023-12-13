إحباط .. تعليق مثير من كهربا على حاجة الأهلي لمهاجم

نشر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق تصريحات كهربا نجم الأهلي بشأن احتياج الأهلي لمهاجم جديد في الفترة المقبلة.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: " محمود عبد المنعم “كهربا”- نغمة الأهلي يحتاج لمهاجم جديد التي تتردد باستمرار مؤخرًا لا تشغلني مطلقًا، هناك لاعب غيري قد يشعر بحالة إحباط، لكن أنا أركز فقط في المستطيل الأخضر، وتحت أمر النادي الأهلي في أي وقت، كما أن أي لاعب جديد ينضم لصفوف الفريق أنا أول من يقوم بدعمه ومساعدته على الظهور بشكل قوي، كلنا نعمل من أجل خدمة النادي.

تحت شعار النادي الأهلي



- لن أخسر شيئا لو ساعدت زملائي في الفريق بل أكون فخورًا وسعيدًا بتألق أي زميل لي، لن يأخذ أحد من رزقي أو شهرتي، وكلنا نلعب تحت شعار النادي الأهلي، الذي نضحي من أجله. ".

الأهلي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، فى النسخة الـ20 في البطولة التي تقام لأول في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الحالي.