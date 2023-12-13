رغم الخسائر الفادحة.. لماذا لم تسيطر إسرائيل حتى الآن على شمال غزة؟

قالت موقع ماكو العبري، اليوم الأربعاء، إنه على الرغم من العمليات البرية والقصف العنيف والتصريحات عن تصفية القادة في قطاع غزة، إلا أن مقاتلي القسام الجناح العسكري لحركة حماس ما زالوا قادرين على قتال قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، وتكبيده خسائر فادحة سواء في الأرواح أو المعدات العسكرية.

وأكد الموقع أنه على الرغم من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر مئات المنازل في شمال قطاع غزة وعشرات الكيلومترات من الأنفاق، إلا أن حركة حماس لا تزال لديها بنية تحتية لاستخدامها في الهجوم.

وأوضح الموقع أن حركة حماس قامت منذ البداية ببناء كتائبها بطريقة تجعلها تقاتل بشكل مستقل. وحتى داخل الكتائب، تم بناء الأطر للقتال المستقل، باستخدام البيئة المدنية والبنية التحتية تحت الأرض.

وأضاف: بصرف النظر عن تلك البنية التحتية، هناك المئات وربما الآلاف من الشقق التي تم إخفاء العديد من الأسلحة وبنادق الكلاشينكوف وقذائف الآر بي جي والقنابل اليدوية والأطقم القتالية، والتي يصل إليها مقاتلو حماس وهم يرتدون ملابس مدنية، بمجرد اكتشافهم لحركة قوات الجيش الإسرائيلي. في مكان قريب، وبعد أن يتصلوا بالأسلحة، يقومون بمهاجمة الوحدات وبعد ذلك، ينتقلون إلى النقطة أو المخبأ التالي".

وتابع: لا تزال هناك كمية كبيرة من العبوات الناسفة مخبأة في الأماكن المدمرة وتستخدمها حماس".

وأشار إلى جيش الاحتلال حدد نمط العمليات الذي بموجبه يصعد مقاتلي القسام من الأرض بعد الهجمات المدمرة من سلاح الجو إلى الأماكن التي تم قصفها ونشر العبوات الناسفة فيها، لافتا إلى أن هذا يمثل تحدي هائل يواجهه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واستطرد: يتقدم الجيش الإسرائيلي في عمق المنطقة المبنية والأحياء المحصنة التابعة لحماس. بينما يتعين عليه في الوقت نفسه تحديد ومسح مئات الآبار والبنية التحتية للأنفاق، إلى جانب تحديد مواقع مئات وآلاف الشقق والاستيلاء عليها، والتي تعتبر كل منها نقطة تسليح وقتال لحماس".

واختتم: لهذا السبب لا يزال جيش الدفاع الإسرائيلي لا يسيطر فعلياً على شمال قطاع غزة، ولكننا في الطريق إلى تحقيق هذا الهدف. والتقديرات المتفائلة تتحدث عن بضعة أيام قبل احتلال شمال قطاع غزة بالكامل، والتفاؤل هو أقل من عدة أسابيع وحتى أبعد من ذلك، حتى يتم تحقيق السيطرة الكاملة هناك".