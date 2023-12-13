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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء: رفع درجة الاستعداد لمجابهة السيول والأمطار خلال فصل الشتاء

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

قال محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد فوده إنه تم رفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية المعدات والسيارات في مختلف القطاعات اللازمة؛ استعدادًا لمجابهة السيول والأمطار على مستوى مدن المحافظة خلال فصل الشتاء .
وأشاد المحافظ - خلال جلسة المتابعة الدورية التي عقدت اليوم /الأربعاء/ بديوان عام المحافظة بطور سيناء؛ لعرض الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2023 - 2024) - بالإعداد والتنظيم الجيد للانتخابات الرئاسية، قائلًا "هذه الانتخابات كانت دليلُا على نضج ووعي المصريين".
وتابع موقف إنشاء 5 ميادين بمدينة شرم الشيخ وهي ميدان دلتا شرم، وميدان المحكمة، وميدان العلم نور، وميدان مجلس المدينة الجديد وميدان عامل النظافة، مشددًا على سرعة الانتهاء من الميادين الخمسة لتظهر المدينة بالصورة المثلى.
كما تابع موقف منظومة التاكسي الذكي، موجهًا بتفعيل منظومة التأمين بالكاميرات لأهميتها في تأمين زوار شرم الشيخ، وتابع موقف إنشاء الحضانة بالحديقة المركزية والتي تعد من الحضانات التي سيتم إنشاؤها بتمويل من وزارة التخطيط، كما تابع موقف إنشاء مسجد وكنيسة نبق بشرم الشيخ وموقف المنطقة المحيطة بالمسرح الصيفي بطور سيناء.
كما تم عرض موقف المنطقة الصناعية بمدينة أبوزنيمة، ومتابعة موقف التجمعات التنموية والمتغيرات المكانية، كما تم استعراض موقف تراخيص المحال بجميع المدن، وعرض كتاب وزير التنمية المحلية بشأن تشكيل لجان محلية للمساعدة في التحقق من وصول بطاقات الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لمستحقيها، والكتاب الخاص بالأراضي المستردة وخطة المحافظة في استغلالها، بجانب إزالة التعديات على مخرات السيول.
وبحث المحافظ تسيير قوافل توعوية لمحو الأمية الدينية للسيدات بالقرى والوديان النائية خلال ديسمبر الجاري بمدن طور سيناء، ودهب وسانت كاترين، يقدمها المجلس الإسلامي العالمي للدعوة بالتنسيق مع المحافظة.
 

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