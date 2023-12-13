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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس غانا يستقبل أحمد ناصر ويشيد بدور الأوكسا في تنظيم دورة الألعاب الأفريقية

رئيس غانا
رئيس غانا

استقبل  الرئيس نانا اكوفو ادو رئيس غانا اليوم في العاصمة أكرا .. الاعلامي أحمد ناصر رئيس  اتحادية الكونفيدراليات الرياضية الافريقية (الأوكسا)

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و في بداية اللقاء أبدى ناصر سعادته باستقبال الرئيس له مؤكداً أنه تقدير كبير و اشاد رئيس اتحاد الاوكسا بما تقدمه غانا لإنجاح دورة الألعاب الأفريقية المقبلة في أكرا.

ومن جانبه هنأ الرئيس الغاني أحمد ناصر علي احتفاظه برئاسة اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية الاوكسا.


واشاد رئيس غانا بالجهود الكبيرة  المبذولة من الاتحادات الافريقية الرياضية في دعم تنظيم دورة الالعاب الافريقية اكرا ٢٠٢٣ والتي تقام من ٨-٢٣ مارس ٢٠٢٤ والدور المميز الذي تقوم به الاوكسا لكي تخرج الدورة بالصورة اللائقة .


حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس الجمهورية  و مصطفى موسى  وزير الشباب والرياضة الغاني  والرئيس التنفيذي لدورة الالعاب الافريقية ومساعده.

 هذا وتعقد منظمة الاتحاد الافريقي مالك دورة الألعاب الأفريقية اجتماعاً  موسعاً للدول الافريقية ال٥٢ المشاركة  في الدورة يوم غداً الخميس  بحضور وفد الاوكسا برئاسة احمد ناصر وبنيني كابنجا النائب الثاني والدكتور عماد البناني الامين العام والدكتورة ندا مشعل المدير التنفيذي وتتواصل الاجتماعات اسبوعيا حتي بداية الدورة  للمتابعة المستمرة لما يتم من أعمال في كافة الجوانب لكي تخرج الدورة بالمستوى المتميز الذي وجه به الرئيس الغاني.

اكوفو غانا

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