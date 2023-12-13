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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتجي يتسلم شهادة توثيق مشاركة الأهلي للمرة التاسعة في المونديال

صدى البلد

 

تسلم المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، ورئيس بعثة الأهلي في السعودية، اليوم الأربعاء شهادة توثيق مشاركة الأهلي للمرة التاسعة في كأس العالم للأندية من وفد «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية قد عقدت اجتماعًا تنسيقيًّا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ لمناقشة بعض التعليمات الإدارية والفنية والتنظيمية للبطولة.
وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي رئيس البعثة، والطاقم الإداري للبعثة، والجهاز الفني والإداري، واللاعبون. 
 

وفي بداية الاجتماع التنسيقي عرض وفد «فيفا» واللجنة المنظمة، كلمة ترحيبية بالنادي الأهلي الذي يشارك للمرة التاسعة في البطولة.
كما عرض مسئولو «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة، وكافة المستجدات التنظيمية ولوائح البطولة التي يتم تطبيقها. 
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد جدة السعودي مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية 2023.

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