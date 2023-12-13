75 شاحنة مساعدات و5 محملة بالوقود تصل قطاع غزة عبر معبر رفح

كشف مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح مصطفى عبد الفتاح، عن دخول 5 شاحنات وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، إضافة إلى وصول 75 شاحنة مساعدات طبية وغذائية وإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

إجراءات الدخول

وأكد أن الجهود المصرية والاتصالات مازالت مستمرة لزيادة أعداد شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة، وأيضا وصل 300 من مزدوجي الجنسية من قطاع غزة إلى معبر رفح، وينهون حاليا إجراءات الدخول، ووصل أيضا 16 مصابا من غزة، للعلاج بالمستشفيات المصرية.

وأوضح أن هناك مئات الشاحنات الإنسانية تستعد في كل شمال سيناء وبخاصة العريش للدخول الى القطاع، وجاري حاليا تجهيز 50 شاحنة لتبدأ في الدخول من الأراضي المصرية.