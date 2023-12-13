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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر تدين مصادرة الاحتلال لأراض فلسطينية بمنطقة سلوان لبناء قطار هوائي

ارشيفي
ارشيفي

أكدت وزارة الخارجية القطرية أن مصادرة دولة الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية بمنطقة سلوان في القدس الشرقية المحتلة، بهدف بناء قطار هوائي، خطوة تعيق حل الدولتين.

وأدانت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها ، الأربعاء،  بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراض فلسطينية بمنطقة سلوان في القدس الشرقية المحتلة، بهدف بناء قطار هوائي".

وأضافت الخارجية القطرية في بيانها أن القرار يعد "انتهاكاً صارخاً لمبادئ وأحكام القانون الدولي، وقرارات منظمة اليونسكو ذات الصلة".

وطالبت الخارجية القطرية  مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها الهادفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس".

كما حذرت الوزارة القطرية من استغلال الاحتلال الإسرائيلي انشغال المجتمع الدولي بتطورات الأحداث في قطاع غزة، لتمرير قرارات أحادية تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".

واعتبرت الخارجية القطرية القرار الإسرائيلي من شأنه أن يعوق التوصل إلى حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في المنطقة".

وجددت الوزارة التأكيد على "موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية .

ويبدأ القطار الهوائي من القدس الغربية ويصل إلى جبل الزيتون ثم منطقة باب المغاربة القريبة من حائط البراق، الذي يسميه اليهود الحائط الغربي أو "حائط المبكى" الملاصق للمسجد الأقصى.

وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، قالت محافظة القدس (أعلى تمثيل فلسطيني للمدينة) إن سلطات الاحتلال أخطرت 30 عائلة في حي البيضون ببلدة سلوان بالتهجير من منازلهم خلال شهرين، لبناء قاعدة للقطار الهوائي.


وتُقدر المساحة الإجمالية المستهدفة لعقارات وأراضٍ فلسطينية بحوالي 8 آلاف و725 متراً مربعاً. 

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