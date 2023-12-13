الاتحاد الدولي للشراع يشيد بتنظيم بطولة أفريقيا في مصر

نشر الاتحاد الدولي للشراع تقرير عن تنظيم مصر لبطولة أفريقيا للشراع المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التي أقيمت بمنتجع بالم رويال بمنطقة سوما باي بالغردقة.



وأشاد التقرير الذي نشر عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للشراع بتنظيم البطولة والتجهيزات التي تمت خلال البطولة من خلال الاتحاد المصري للشراع برئاسة دكتور مهندس الباسل عبدالله ونالت اشادة لجنة المسابقات والحكام التي تم تعيينها من الاتحاد الدولي واشادة بعثات الدول المشاركة في البطولة.



شارك في منافسات البطولة 45 لاعب ولاعبة من 9 دول وهم: “مصر، الجزائر، أنجولا، ليبيا، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، سيشل، وتونس“.

وجائت نتائج بطولة أفريقيا للشراع في منافسات الرجال ILCA7 حقق المركز الأول علي بدوي لاعب منتخب مصر وجاء في المركز الثاني لاعب أنجولا فيليب فرانسيسكو وفي المركز الثالث لاعب الجزائر عبدالخالق بوسوار.



بينما جائت نتائج منافسات السيدات ILCA6 في المركز الأول لاعبة منتخب مصر خلود منسي وفي المركز الثاني لاعبة موزمبيق ديزي جاستينو وفي المركز الثالث لاعبة تونس انيس جامتي.

ويتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس أصحاب المركزين الأول والثاني في منافسات ILCA.

وجائت نتائج منافسات IQFOIL في الرجال حقق المركز الأول لاعب الجزائر رامي بودروما وفي منافسات السيدات في المركز الأول لاعبة الجزائر أمينة نادجيت حيث تأهل الثنائي لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حيث يتأهل اصحاب المركز الأول في منافسات IQFOIL.



شهدت منافسات فورملا كايت حصول لاعب موريشيوس جيان لوري على المركز الأول في منافسات الرجال وحصول جولي سولنجي على المركز الأول في منافسات السيدات ليتأهل الثنائي لدورة الألعاب الأولمبية باريس .